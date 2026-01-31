Соціальна реклама

Українські кухарі створили громадську організацію, яка працює на два фронти. Перший фронт — підтримка бійців 1-го корпусу НГУ «Азов». Другий — відродження автентичної української кухні та її популяризація у світі.

Що робить організація

Робота ведеться за кількома напрямками.

Перший — повернення автентичних українських рецептів на світову кулінарну карту, популяризація української гастрономії за кордоном.

Другий — пряма підтримка бійців корпусу «Азов» через благодійні гастровечері, збори коштів, волонтерські проєкти.

Третій — освітні програми для молоді, передача кулінарних традицій наступним поколінням.

Четвертий — створення можливостей для ветеранів у кулінарній сфері після повернення з фронту.

На poruchazov.org опубліковано реквізити для підтримки організації та розділ з актуальними подіями.

Які бригади отримують підтримку?

Організація спрямовує ресурси на конкретні потреби 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Це п’ять бригад:

1-а бригада оперативного призначення «Буревій»;

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

Всі зібрані кошти йдуть саме цим бригадам — на обладнання, техніку, медикаменти — на все, що потрібно бійцям на передовій.

Хто стоїть за організацією

Засновник громадської організації — Алекс Якутов — випускник італійської кулінарної школи IFSE в Турині, в Україні його знають як ведучого «Пекельної кухні» та «На ножах» на «Новому каналі». Зараз працює шеф-кухарем у ресторані «М’ясо» (м. Львів) при готельному комплексі Emily Resort.

П’ятеро амбасадорів координують роботу в регіонах.

Ігор Мезенцев представляє Київську область — шеф-кухар Fairmont Grand Hotel Kyiv 5*, виступав на Madrid Fusion та Creative Chefs Summit, автор проєкту «Топот».

Сергій Хегай також працює в столиці, керує Shima та 101 Wine Bar, спеціалізується на роботі з локальними продуктами.

Віталій Гуралевич координує Івано-Франківську область. Бренд-шеф ресторанів «Кухня Гір», Koreni та Trattoria Italiana. Він перший в Україні організував масштабні благодійні гастровечері для армії, входить до списку 25 Best Chefs Ukraine три роки поспіль.

Юрій Кошик веде Львівську область — шеф холдингу !FEST з ресторанами «Дуже Висока Кухня» та «Авантюра». Тринадцять років у професії, десять з них на позиції шефа.

Олександр Йоурз представляє Одеську область. Засновник Yourz Space Bistro, Yourz Asia Bar та Yourz Galaxy Ice Cream. Відкрив перший заклад під час пандемії, другий — під час повномасштабної війни.

Регіональна мережа по всій Україні

Організація охоплює дев’ять областей. Київську, крім Мезенцева та Хегая, також представляє Санелла Бабович — бренд-шеф Fiji Group, виступає на міжнародних гастрономічних подіях.

Чернігівську область координує В’ячеслав Попков, шеф ресторану Riverside, стажувався в Баскському кулінарному центрі та школі Ferrandi в Парижі.

Полтавську — Юрій Діденко, переможець «Пекельної кухні 2021», працював у Michelin-ресторанах Данії.

Вінницьку область веде Борис Сиченко, бренд-шеф Oasis, відкрив понад тридцять ресторанів. Хмельницьку — Артем Блаута, бренд-шеф ресторації «Шпігеля», переможця премії «Сіль 2020».

Волинську область координує Влад Фінкевич, засновник Cookery School by Vlad Finkevych, розвиває гастроосвіту в регіоні.

Усі регіональні представники — це шефи з багаторічним досвідом, переможці національних конкурсів, засновники власних закладів. Хтось стажувався за кордоном, хтось відкрив десятки ресторанів, хтось веде освітні проєкти.

Як долучитися до простору кухарів?

До організації можуть приєднатися кухарі, кондитери, студенти кулінарних напрямків — всі, хто працює в гастрономії. На сайті є форма реєстрації. Можна обрати формат участі — звичайний учасник або регіональний представник, якщо хочете активніше працювати у своєму регіоні.

Зараз організація формує команди в кожній області та готується до першого всеукраїнського з’їзду.

Простір кухарів України Поруч Азов — це професійна спільнота, де можна рости як кухар, знаходити однодумців і робити реальний внесок у підтримку армії. Реєстрація займає кілька хвилин.