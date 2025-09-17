“Прослушка” в кабінеті Садового: СБУ розпочала розслідування

Служба безпеки України розпочала розслідування факту виявлення засобу для прослуховування у робочому кабінеті мера Львова Андрія Садового.

Про це повідомляє Суспільне Львів з посиланням на пресслужбу СБУ.

Після виявлення в кабінеті Садового стороннього технічного засобу співробітники СБУ розпочали слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій, який знайшли у кабінеті Андрія Садового, мають вилучити та відправити на експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України – незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, у кабінеті мера Львова Андрія Садового виявили прослуховувальний пристрій. Його знайшли під час ремонту одного зі службових телефонів.