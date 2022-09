Прощальний матч Федерера буде парним із Надалем

Швейцарський тенісист Роджер Федерер проведе заключний матч у кар’єрі у парному матчі, де його напарником буде іспанець Рафаель Надаль.

Про це Федерер написав у Twitter.

Tomorrow night. My last match. Doubles with @RafaelNadal 💪🏽❤️ https://t.co/7yPwmtvTiJ