Спорт

Прощальний матч Федерера буде парним із Надалем

22 Вересня 2022 21:43
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Швейцарський тенісист Роджер Федерер проведе заключний матч у кар’єрі у парному матчі, де його напарником буде іспанець Рафаель Надаль.

Про це Федерер написав у Twitter.

Гра пройде у п’ятницю в рамках турніру на Кубок Лейвера у Лондоні. Суперниками Федерера та Надаля будуть американці Джек Сок та Френсіс Тіафо.

41-річний Федерер раніше у вересні оголосив, що завершує свою кар’єру. Швейцарець є 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома. Усього на його рахунку 111 титулів, у тому числі 103 – в одиночному розряді.

Останній офіційний матч Федерера датований липнем 2021 року, коли він зазнав поразки від поляка Хуберта Гуркача у чвертьфіналі Вімблдону.

Щодо Надаля, то проти нього Федерер провів 40 офіційних матчів. За кількістю перемог перевага Надаля – 24 проти 16.


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