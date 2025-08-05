        Кримінал

        Проросійську главу Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до 7 років в’язниці

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 12:35
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        Глава РФ Володимир Путін і башкан Гагаузії Євгенія Гуцул / Фото з сайту кремля
        Глава РФ Володимир Путін і башкан Гагаузії Євгенія Гуцул / Фото з сайту кремля

        У Молдові суд засудив главу Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії.

        Про це повідомляє Newsmaker.

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        Слідство встановило, що Гуцул — колишня секретарка забороненої проросійської партії “Шор” — у 2019–2022 роках систематично перевозила до Молдови готівку з Росії. Її також звинуватили в отриманні коштів від організованого злочинного угруповання з метою фінансування політичної сили.

        Окрім Гуцул, вирок винесли й іншій фігурантці справи — Світлані Попан.

        Гуцул затримали в аеропорту Кишинева ввечері 25 березня, коли вона намагалася покинути країну. У Наццентрі боротьби з корупцією пояснили, що на неї було накладено заборону на виїзд через участь у справі щодо фінансування виборчої кампанії.

        Слідство вважає, що Гуцул організувала підробку фінансових документів — зокрема, про нібито добровільні пожертвування, а також джерела походження коштів. Йдеться про близько 370 тисяч молдовських леїв, які були отримані із заборонених джерел і витрачені на вибори.

        Гуцул має чітко проросійську позицію: у березні 2024 року вона відвідувала Москву зі скаргами на “утиски” і просила про Володимира Путіна допомогти. У жовтні того ж року Євросоюз вніс її до санкційного списку.


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