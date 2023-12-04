“Променергоообладнання” допомагає країні в оновленні техніки і пропонує ефективні рішення

В умовах повномасштабного вторгнення питання оновлення протипожежної техніки стає максимально актуальним. Ударні БПЛА та ракети країни-агресора збільшують загрозу не тільки уздовж лінії фронту, а по всій території України. Ще один фактор, який недооцінювали в попередні роки — зростання висотності забудови, що потребує сучасних протипожежних технологій.

Протипожежна техніка: потреба країни

Після початку повномасштабної війни питання сучасної техніки для гасіння пожеж різко актуалізувалось. Утім, сама потреба закупівель нової протипожежної техніки постала від початку 1990-х років. Справа в тому, що пожежна техніка має регулярно оновлюватись. Інакше вона може вийти з ладу у самий вирішальний момент та поставити під загрозу як постраждалих від пожежі, так і самих рятувальників. Ще один фактор — висотність забудови, яка почала швидко зростати від початку перших років Незалежності. Для ефективного гасіння пожеж у таких будинках потрібні вищі драбини та довші протипожежні рукави.

З середини 1990-х років в Україні почали з’являтись перші українські компанії, які спеціалізувалися на виробництві власних пожежних машин. На одному з таких підприємств — команії «Тітал» — починав кар’єру Андрій Заліський, який пізніше став директором компанії ТОВ «Променергообладнання» https://ubr.ua/uk/bp-uk/promenergooborudovanie, що є одним із провідних постачальників протипожежної та аварійно-рятувальної техніки в сучасній Україні.

Заліський працював менеджером компанії «Тітал» з 2003 по 2008 роки. За цей час він відвідав майже всі регіони України та мав можливість зрозуміти як працює галузь, всі її складові, що потрібно для її вдосконалення. Українські рятувальники – спеціалісти високого рівня, які заслуговують на те, щоб працювати на найкращій техніці. Ще з тих часів Заліський прийняв для себе чітке правило, якщо він займається постачанням рятувального обладнання – воно має бути передовим, як для вирішення завдань так і для зручної та ефективної роботи самих рятувальників. Вже з кінця «нульових» та на початку «десятих» рятувальні служби почали стрімко оновлюватися.

Переваги сучасної техніки

Результати діяльності ТОВ «Променергообладнання»

https://file.liga.net/ua/companies/ooo-promenergooborudovanie показали, що наявність знань та досвіду дозволяють оновлювати парк техніки якісно, навіть коли ресурси обмежені. Наприклад, одним з перших успішних проєктів стало оновлення пожежних стволів. Здавалося б, це не дуже складне обладнання. Утім, вплив оновлення був значущим, адже змінилась сама парадигма використання приладу. Якщо застарілі методи гасіння пожеж передбачали використання великих об’ємів води зі значним напором для послідовного заливання всієї споруди, то нові стволи дозволяли діяти інакше. Вони розпилювали воду маленькими потоками, що дозволило діяти швидше, використовувати менше води, а також наносити менше шкоди. Останнє досягалось за рахунок того, що при гасінні пожеж у багатоповерхових будинках більше не було потреби заливати так багато води, що нижчі поверхи ставали буквально непридатними для життя. Зрозуміло, що лише одного оновлення не могло бути достатньо.

Андрій Заліський розвивав різні напрямки, та наступним, з яким працювали ТОВ «Променергообладнання», стало аварійно-рятувальне обладнання, його використовують для деблокування постраждалих у ДТП. На той момент кількість автомобілів у країні щорічно збільшувалась, а разом зростала й кількість аварій. Водночас обладнання для порятунку людей не вистачало. Команда ТОВ «Променергообладнання» налагодила поставки в Україну гідравлічного аварійно-рятувального устаткування від одного зі світових лідерів галузі — Weber Rescue (WEBER-Hydraulik). Це взагалі стало важливим принципом діяльності ТОВ «Променергообладнання» — знаходити й постачати в Україну ту техніку чи рішення, яких поки що не пропонують місцеві виробники, а також ця техніка має бути найліпшої якості.

Системне оновлення парку автотехніки ДСНС прискорилось у 2015 році. Тоді Міністерство інфраструктури України ініціювало програму закупівель аварійно-рятувальної техніки. Та хоча держава й почала активно закуповувати техніку, проте її потрібно було додатково укомплектовувати. Так, з 2015 по 2018 роки ТОВ «Променергообладнання» здійснювало поставки обладнання WEBER-Hydraulik для виробника «Пожмашина». Пізніше співпраця також поширилась на «Валідус спецавто», протягом кількох років аварійно-рятувальне обладнання WEBER-Hydraulik отримали близько 700 пожежних машин. Тоді ж вперше запрацювали курси для опанування новою технікою. Протягом наступних 4 років разом із ДСНС компанія «Променергообладнання»

https://dosye.info/%D0%A2%D0%9E%D0%92_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F організувала 5 навчальних програм для українських фахівців на сучасній західній техніці. Навчання передбачало не просто отримання навичок для використання техніки, але й можливостей для передачі знань іншим, тобто українські рятувальники отримували також сертифікати інструкторів, щоб надалі допомагати своїм колегам.

Гасіння пожеж в умовах війни

Під час війни потреба в протипожежній техніці зростає, тим більше, що ворог це розуміє й цілеспрямовано намагається обстрілами нанести більшої шкоди.

З перших днів повномасштабної війни чимало українських постачальників віддавали все, що було в наявності заради порятунку країни. «Променергообладнання» віддали наявні на складах пожежні рукави та стволи. Надалі закуповували й передавали пожежну техніку.

Війна стала своєрідним поштовхом для пошуку нових засобів гасіння пожеж після ракетних ударів або атак БПЛА. Новинкою для ринку стали пожежні роботи, які виготовляє німецький гігант з 160 річною історією Magirus. В «Променергообладнання» вивчили цю техніку, вона дійсно унікальна, бо, за суттю, – це тактичний робот, який працює в найгарячіших точках на дистанційному керуванні. Його переваги неоціненні, робота можна використовувати для гасіння пожеж на промислових об’єктах, будівлях та транспортних засобах, де зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини тощо. А головне, що ліквідація пожежі відбувається на безпечній відстані для пожежних, вони керують віддалено та за допомогою пульту. Пожежні роботи зараз активно залучаються для роботи у підрозділах.

Однією з проблем, яку озвучують як найбільш актуальну, – ризики для висотних будинків. Для порятунку людини з верхніх поверхів у складі розрахунку рятувальників обов’язково має бути підйомник чи автодрабина необхідної висотності Звичайна пожежна машина не зможе врятувати людину у багатоповерхівці.

Сучасні рятувальні пожежні драбини виробляє лідер галузі, німецька компанія Iveco-Magirus. Це високотехнологічна техніка, за допомогою електронного обладнання за лічені секунди розкривається стріла автодрабини, задається потрібний кут висування опор автомобіля. Саме наявність опор дозволяє автодрабині займати менше місця в умовах запаркованих під’їздів до будівель. Кожна автодрабина має дублюючий пульт керування у люльці, рятувальники можуть подати люльку на сантиметрову відстань до місця порятунку. Пультом з кабіни автодрабини можна керувати тушінням пожеж на висоті без участі рятувальників.

Крім того, техніка відповідає суворим вимогам українських стандартів. У 2018 році Україна ратифікувала сертифікаційні норми Європейського Союзу. Відповідно до них – у роботі пожежних підрозділів можуть використовуватися тільки автодрабини, які мають європейські сертифікати випробування. Це важливий момент, тому що до прийняття цих норм, в Україні було відсутнє регулювання використання пожежних автодрабин. До того ж Magirus тестує кожну свою техніку, що додає гарантій її надійної роботи.

Рятувальне обладнання — це точно не та галузь, де варто експериментувати з дешевими й неперевіреними технологіями, адже ціною таких дій може виявитись людське життя.

«Променергообладнання» розвиває програму навчання для рятувальників та пожежників, адже техніка постачається швидко й одразу має використовуватись — від цього залежать життя. Тому компанія забезпечує рятувальникам проходження інтенсивного навчального курсу у Німеччині, де команди вивчають всі системи нових машин та їхні можливості. На курси в німецький Ульм, де знаходиться навчальна база Magirus, регулярно відправляють групи по 4–8 осіб, які мають можливість розібратись із специфікою використання різних типів пожежних автодрабин довжиною від 32 до 55 метрів. Програма курсів закцентована саме на тому типі техніки, яким буде користуватись команда в Україні. Крім того, компанія запустила сервісну службу, щоб забезпечувати якісне обслуговування автодрабин. Фахівці інспектують обладнання, перевіряють його, роблять додаткові налаштування й запускають у роботу.

Нова техніка вже отримала чимало позитивних відгуків від рятувальників та пожежників, вони вражені можливостями європейських машин та інтегрованих у них рішень. Менше ризиків для рятувальників і більше можливостей швидко й якісно гасити пожежі та проводити аварійно-рятувальні роботи, звільняючи людей з під завалів. Завдяки ефективній співпраці «Променергообладнання» став кращим партнером Magirus впродовж 2022 — 2023 років. Це значний результат не тільки для українського бізнесу, але й для всіх підрозділів ДСНС країни, які оновлюються й мають перспективи стати ще надійнішими для громадян.

Слід зазначити, що компанія ТОВ «Променергообладнання» також залишається одним із трьох кращих світових партнерів WEBER-Hydraulik GmbH (WEBER Rescue), а ще постачає в Україну продукцію таких світових лідерів, як італійські CRISTANINI S.p.A., Fireco S.r.l. та SICOR, британська Delta Fire Ltd, польська MACTRONIC Group, тайванська Protek, американська PARATECH EUROPE та німецькі Gollmer & Hummel GmbH, Magirus GmbH, MUNK GmbH і Wilhelm Barth GmbH & CoKG.