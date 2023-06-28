Кримінал

Прокурор з Миколаєва отримав довічне ув’язнення за держзраду

28 Червня 2023 17:47
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Колишній керівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман засуджений до довічного позбавлення волі. Його визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За інформацією СБУ, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур рф. Для цього використовував посередника, щоб «відвести сліди від себе».

За наявними даними, він передавав інформацію про:

  • оперативну обстановку у Миколаєві та області;
  • загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;
  • результати обстрілів Миколаєва;
  • добові паролі на блокпости на території області тощо.

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.

Суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після оголошення вироку Германа закидали яйцями.


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