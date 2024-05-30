Прокуратура шукає докази наявності в Європарламенті лобістів РФ

Розслідування щодо ймовірного втручання РФ у виборчу кампанію ЄС ще у квітні анонсував прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо. А вже 29 травня, за тиждень до виборів до Європарламенту, бельгійська і французька влада в партнерстві з агентством ЄС із судового співробітництва Євроюст організували операцію з перевірки його співробітників.

“За кілька днів до європейських виборів федеральна прокуратура Бельгії повідомила, що обшуки відбулися у квартирі співробітника Європарламенту в Брюсселі. Також було перевірено його парламентські офіси в столиці ЄС і Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції”, — пише АР.

У прокуратурі підтвердили, що “обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та пов’язані з ознаками російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили їм за просування російської пропаганди через новинний сайт “Голос Європи”. Посилаючись на прокуратуру, АР пише, що саме співробітник, у якого провели обшуки, зіграв “значну роль у цьому”.

У кого саме відпрацювали слідчі, в прокуратурі не кажуть. Натомість деякі новинні видання, як пише AP, назвали ім’я ймовірного підозрюваного — Гійома Прадура, “який є співробітником законодавця ЄС Марселя де Граафа з ультраправої голландської партії “Форум за демократію”.

У Європейському парламенті розслідування не коментують, зазначає Reuters і цитує речника інституції: “Коли і якщо про це просять, Європейський парламент повністю співпрацює з правоохоронними та судовими органами, щоб допомогти правосуддю, і буде продовжувати робити це і надалі. Саме в цьому контексті був наданий доступ до офісу”.