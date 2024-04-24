ProIT – новий медіа-сайт для Української IT спільноти

Під час стрімкого розвитку технологій та постійних змін у сфері IT, важливо мати надійне та авторитетне джерело інформації. Медіаплатформа ProIT.org.ua стала тим самим простором для української IT-спільноти, де кожен знаходить щось корисне та цікаве для себе.

Місія та аудиторія

ProIT.org.ua не просто медіаплатформа – це місце зустрічі для професіоналів, студентів, та всіх, хто цікавиться технологіями. Зацікавленість та підтримка IT-ком’юніті України є в центрі діяльності проекту. З близько пів мільйоном користувачів, серед яких комп’ютерні інженери, студенти та захоплені технологіями особистості, ProIT створює зв’язок та надає платформу для обміну досвідом, ідеями та найсвіжішими новинами.

Контент

На ProIT ви знайдете:

експертні статті для всіх доменів та рівнів технічних фахівців,

актуальні світові технологічні новини,

ексклюзивні інтерв’ю з провідними спеціалістами та топ менеджерами українських та міжнародних IT компаній.

Також веб-ресурс публікує різні блоги від інженерів з багаторічним практичним досвідом, де можна спілкуватися та обмінюватися думками з аудиторією. А ще корисні матеріали, що пояснюють складні теми зрозумілою мовою.

Розвиток

Компанія постійно розвивається та розширює свої можливості. Вони постійно шукають та залучають авторів-експертів у галузі IT, а також мають гонорарний фонд та програму преміювання найкращих авторів.

Щоб надихнути блогерів та інтернет-фахівців до активності, компанія ProIT впровадила преміальну систему: автори найпопулярніших статей, що матимуть більш ніж 50 000 унікальних відвідувачів з України, отримають винагороду у розмірі 50 000 гривень.

Команда ProIТ залучає до діалогу різних спікерів та проводить інтерв’ю з цікавими особистостями, уважно стежачи за світовими тенденціями та подіями.

Активна модерація користувачів встановлює високий рейтинг довіри до цієї медіа платформи.

Україна на технологічній арені

Не можна обійти увагою успіхи української IT-індустрії. За останні роки Україна здобула 11 місце серед 50 країн із найкращими розробниками програмного забезпечення у світі, а також 6 місце у рейтингу найкращих програмістів TopCoder. З понад 4000 IT компаній та понад 300 000 IT спеціалістів, ІТ стала третьою за розміром галуззю в Україні, на яку припадає 20% усього українського експорту послуг, навіть у тяжкий період війни.

З цим Медіапростором ви не лише будете в курсі останніх технологічних новин, але й отримаєте доступ до експертної думки та практичного досвіду від провідних фахівців галузі. Стежте за новинами, розвивайте свої навички та знання разом з ProIT.org.ua!