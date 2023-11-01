Політика

Програма захисту для українців у Швейцарії продовжена до березня 2025 року

1 Листопада 2023 17:58
читать на русском →
Швейцарія

Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати тимчасовий статус захисту (Status S) для українських біженців до 4 березня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

В уряді зазначили, що це рішення вносить ясність не лише для українських біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців.

Федеральна рада бачить необхідність подальших дій у сфері інтеграції ринку праці. Спеціальні заходи підтримки для людей зі статусом захисту S також будуть продовжені до 4 березня 2025 року. Конфедерація виплачує 3000 швейцарських франків на особу на рік для цих заходів, зокрема для мовних курсів”, — йдеться у повідомленні.

Швейцарський уряд також активізує зусилля щодо інтеграції якомога більшої кількості українських біженців у ринок праці. Федеральна рада має на меті підвищити рівень зайнятості з нинішніх майже 20% до 40% до кінця 2024 року.

Через війну Росії проти України Федеральна рада вирішила надати українським біженцям статус захисту S з 12 березня 2022 року. Це надає тимчасовий захист тим, хто цього потребує, поки вони наражаються на серйозну загальну небезпеку. Станом на кінець жовтня 2023 року статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

Статус S діє доти, доки його не скасує Федеральна рада. Умовою його скасування є тривала стабільність в Україні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Листопада 2023 20:15

Війна переходить у нову стадію, – Залужний 
1 Листопада 2023 15:44

ДБР оприлюднило аудіодоказ стосовно нардепа Олександра Дубінського
1 Листопада 2023 13:55

Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, – Bloomberg
1 Листопада 2023 12:21

У спільників Дубінського проводять обшуки щодо організації схеми для “ухилянтів”
1 Листопада 2023 11:24

Єврокомісія дасть рекомендацію почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС — Politico
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки