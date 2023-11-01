Програма захисту для українців у Швейцарії продовжена до березня 2025 року

Уряд Швейцарії вирішив не скасовувати тимчасовий статус захисту (Status S) для українських біженців до 4 березня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

В уряді зазначили, що це рішення вносить ясність не лише для українських біженців, а й для кантонів, громад та роботодавців.

Федеральна рада бачить необхідність подальших дій у сфері інтеграції ринку праці. Спеціальні заходи підтримки для людей зі статусом захисту S також будуть продовжені до 4 березня 2025 року. Конфедерація виплачує 3000 швейцарських франків на особу на рік для цих заходів, зокрема для мовних курсів”, — йдеться у повідомленні.

Швейцарський уряд також активізує зусилля щодо інтеграції якомога більшої кількості українських біженців у ринок праці. Федеральна рада має на меті підвищити рівень зайнятості з нинішніх майже 20% до 40% до кінця 2024 року.

Через війну Росії проти України Федеральна рада вирішила надати українським біженцям статус захисту S з 12 березня 2022 року. Це надає тимчасовий захист тим, хто цього потребує, поки вони наражаються на серйозну загальну небезпеку. Станом на кінець жовтня 2023 року статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

Статус S діє доти, доки його не скасує Федеральна рада. Умовою його скасування є тривала стабільність в Україні.