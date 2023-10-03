Президент України провів виїзні наради з харківськими посадовцями

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня повідомив, що провів виїзні наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові та в Харківській області.

Про це Зеленський повідомив у зверненні 3 жовтня.

“Багато питань, які важливі для регіону. Особливо перед зимою. Особливо з огляду на постійний російський терор проти Харкова та проти області, і намагання окупанта посилити штурми наших позицій”.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь генерала Сирського, також очільника Служби безпеки України, Національної поліції щодо захисту Харківського регіону. Обговорили також з головою Харківської ОВА та мером Харкова; міністром енергетики, головою Укренерго, головою Нафтогазу захист від російських обстрілів та енергозабезпечення регіону.

“На нарадах були і доручення щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергооб’єктів від російських ударів. Все треба виконати, по деяких речах значно прискоритись”.