Економіка

Президент України підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків

6 Грудня 2023 13:44
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зеленський, закон, банки

Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків.

Про це повідомив у Телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Законом передбачено: оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%, а починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%”, – йдеться в повідомленні.

Гетманцев нагадав, що цим законом продовжується строк дії пільги по безмитному ввезенню на митну територію України безпілотників та їх запасних частин, які є вкрай необхідними для наших захисників.


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