Політика

Президент Туреччини звернувся до офіційних посадовців бойкотувати цього року форум у Давосі

15 Січня 2024 14:14
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туреччина, давос

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попросив офіційних посадовців не відвідувати цього року Всесвітній економічний форум у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попросив офіційних осіб своєї країни пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі цього тижня через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАСу”, – повідомляє видання з посиланням на осіб, обізнаних в цьому питанні.


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