Президент Туреччини звернувся до офіційних посадовців бойкотувати цього року форум у Давосі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попросив офіційних посадовців не відвідувати цього року Всесвітній економічний форум у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган попросив офіційних осіб своєї країни пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі цього тижня через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАСу”, – повідомляє видання з посиланням на осіб, обізнаних в цьому питанні.