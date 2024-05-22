Президент Румунії назвав умови передачі Україні ЗРК Patriot

Рішення про надання Україні румунської системи ППО Patriot має бути ухвалено Вищою радою національної оборони.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Digi24.

Йоганніс зауважив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot “у публічному просторі” і вважав за краще б, щоб це вирішували з військовими фахівцями і Вищою радою національної оборони.

Він наголосив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов’язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, “не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони”.

“Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено”, – заявив президент Румунії, вказавши, що для цього рішення “немає часового горизонту”.