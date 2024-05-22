Політика

Президент Румунії назвав умови передачі Україні ЗРК Patriot

22 Травня 2024 21:36
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Рішення про надання Україні румунської системи ППО Patriot має бути ухвалено Вищою радою національної оборони.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Digi24.

Йоганніс зауважив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot “у публічному просторі” і вважав за краще б, щоб це вирішували з військовими фахівцями і Вищою радою національної оборони.

Він наголосив, що передання Patriot – це непростий процес, який пов’язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, “не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної і протиповітряної оборони”.

“Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено”, – заявив  президент Румунії, вказавши, що для цього рішення “немає часового горизонту”.


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