Президент РФ заявив, що готовий зустрітись з Трампом у “будь-який час”

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність провести розмову або зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом “у будь-який час”.

Під час пресконференції 19 грудня Путін зазначив, що не знає, коли така зустріч може відбутися, оскільки Трамп ще не висловлювався з цього приводу. Президент РФ зізнався, що не спілкувався з Трампом понад чотири роки, але готовий до діалогу, якщо його ініціюють зі сторони Сполучених Штатів.

Путін також висловив впевненість, що в разі такої зустрічі обидві сторони матимуть низку важливих питань для обговорення.