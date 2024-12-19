Суспільство

Президент РФ заявив, що готовий зустрітись з Трампом у “будь-який час”
19 Грудня 2024 13:39
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путін, трамп
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність провести розмову або зустріч із новообраним президентом США Дональдом Трампом “у будь-який час”.

Під час пресконференції 19 грудня Путін зазначив, що не знає, коли така зустріч може відбутися, оскільки Трамп ще не висловлювався з цього приводу. Президент РФ зізнався, що не спілкувався з Трампом понад чотири роки, але готовий до діалогу, якщо його ініціюють зі сторони Сполучених Штатів.

Путін також висловив впевненість, що в разі такої зустрічі обидві сторони матимуть низку важливих питань для обговорення.


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