Політика

Президент Південної Кореї ввів воєнний стан
3 Грудня 2024 16:19
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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль ввів у країні воєнний стан, повідомляє Reuters. Президент оголосив про це в телезверненні, яке транслювали ввечері 3 грудня.

“Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, викорінити огидні північнокорейські пропівпівнічнокорейські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок”, – сказав Юн Сок Йоль.

Президент заявив, що вдався до такого заходу, оскільки опозиційні партії намагаються ввергнути країну в кризу.

Юн Сок Йоль не уточнив, які конкретно заходи буде вжито в рамках воєнного стану.

Наприкінці листопада опозиційна Демократична робітнича партія Південної Кореї, що має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду щодо бюджету і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Президента Південної Кореї обирають загальним прямим голосуванням на п’ять років без права переобрання. Президент очолює уряд і обіймає посаду верховного головнокомандувача Збройних сил. Юн Сок Йоль став президентом 10 травня 2022 року.


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