Президент підписав закон про е-кабінет військовозобов’язаного

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.

Про це свідчить картка законопроєкту №10062.

Раніше у Міноборони повідомляли, що е-кабінет планують запустити у другому кварталі поточного року.

За словами заступниці Міністра оборони Катерини Черногоренко, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані вже будуть використовувати ТЦК.

Черногоренко наголосила, що це дозволить наповнювати “Оберіг” за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. “Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів”, — заявила вона.

Також у е-кабінеті передбачено надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних у системі.