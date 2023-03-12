Президент Чехії анонсував візит в Україну

Президент Чехії Петр Павел відвідає Україну в квітні.

Про це повідомила речниця президента Чехії Маркета Рехакова за результатами розмови Павела з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє “Європейська правда“.

За словами Рехакової, Зеленський попросив про телефонну розмову і був зацікавлений у тому, щоб вона відбулася якомога швидше після інавгурації в четвер. Він хотів привітати Павела з вступом на посаду.

“Обговорили можливий візит президента Павла в Україну і домовилися, що він відбудеться у квітні. Йшлося також про підтримку України з боку Чеської Республіки в наступні місяці”, – додала Рехакова.

Про телефонну розмову сьогодні у Twitter також повідомив Зеленський, за словами якого президенти також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу та домовилися про подальшу співпрацю.