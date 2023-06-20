Політика

Прем’єрка Італії прибуває з офіційним візитом до Парижа у вівторок

20 Червня 2023 10:25
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франція, італія

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні навідається з офіційним візитом до Парижа у вівторок та матиме зустріч з очільником Франції Еммануелем Макроном.

Про це пише Euractiv.

Мелоні вперше прибуває з візитом до Франції. Попри те, що вона вже доволі давно обійняла посаду, відносини Франції та Італії у цей період були дещо напруженими.

Після перемоги правих на парламентських виборах в Італії, прем’єрка Франції, а слідом одна із французьких міністрів зазначили, що Франція “буде уважною до дотримання європейських цінностей в Італії”. Ця заява дуже не сподобалась Мелоні. 

Потім країни обмінялися різкими заявами через ситуацію мігрантів, підібраних недержавним рятувальним судном Ocean Viking – Франція погодилася прийняти його через те, що Італія відмовлялася це зробити. 

Крім того, очільник  МВС Франції Жеральд Дарманен тоді висловив жаль, що Італія “вирішила не поводитися як відповідальна європейська держава”, також, Париж відклав прийняття з Італії 3500 мігрантів.

Перед візитом Мелоні до Парижа Єлисейський палац оголосив, що лідери планують обговорити двосторонні відносини, у тому числі проблемні питання, та подальшу спільну підтримку України.


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