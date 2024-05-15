Політика

Прем’єра Словаччини Фіцо поранено під час стрілянини

15 Травня 2024 16:21
читать на русском →
фіцо, Словаччина
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: AP

Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряд.

Постріли пролунали перед Будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем’єр-міністр вийшов до людей, повідомляє Denník N.

“Журналіст Denník N не бачив інциденту, але був поруч і чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем’єр-міністра з землі, посадили в машину і відвезли”, – йдеться у повідомленні.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього прем’єр впав на землю.

Як написало словацьке видання Pravda, прем’єр Фіцо отримав поранення в живіт та груди. Його стан дуже важкий.

Ймовірного нападника затримали.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Травня 2024 19:07

Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини, – Зеленський
15 Травня 2024 18:28

Вже 50 країн підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру
15 Травня 2024 18:07

Росіяни вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами
15 Травня 2024 16:50

В ОВА прокоментували покинуті “зуби дракона” на Харківщині
15 Травня 2024 16:21

Прем’єра Словаччини Фіцо поранено під час стрілянини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки