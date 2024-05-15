Прем’єра Словаччини Фіцо поранено під час стрілянини

Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряд.

Постріли пролунали перед Будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем’єр-міністр вийшов до людей, повідомляє Denník N.

“Журналіст Denník N не бачив інциденту, але був поруч і чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем’єр-міністра з землі, посадили в машину і відвезли”, – йдеться у повідомленні.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього прем’єр впав на землю.

Як написало словацьке видання Pravda, прем’єр Фіцо отримав поранення в живіт та груди. Його стан дуже важкий.

Ймовірного нападника затримали.