Прем’єр Греції приїхав до Одеси для зустрічі із Зеленським, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на кілька годин прибув в Україну. У нього запланована зустріч в Одесі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Newsit.

За повідомленням ЗМІ, наразі інформація не підтверджена урядом. Пізніше прем’єр-міністр Греції вирушить до Бухареста на конференцію ЄНП.

Візит грецького прем’єр-міністра в Україну відбувається в той час, коли Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство не полишати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Володимир Зеленський відвідав Афіни в серпні минулого року, і за ці два роки війни Греція жодного разу не припинила виступати проти російського вторгнення в Україну.