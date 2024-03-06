Політика

Прем’єр Греції приїхав до Одеси для зустрічі із Зеленським, – ЗМІ

6 Березня 2024 13:14
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зеленський, греція
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс / Фото: ОП

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на кілька годин прибув в Україну. У нього запланована зустріч в Одесі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Newsit.

За повідомленням ЗМІ, наразі інформація не підтверджена урядом. Пізніше прем’єр-міністр Греції вирушить до Бухареста на конференцію ЄНП.

Візит грецького прем’єр-міністра в Україну відбувається в той час, коли Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство не полишати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Володимир Зеленський відвідав Афіни в серпні минулого року, і за ці два роки війни Греція жодного разу не припинила виступати проти російського вторгнення в Україну.


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