Прем’єр Франції засудила зірки Давида на паризьких будівлях

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн від імені уряду засудила появу зірок Давида на стінах будівель у Парижі, зазначивши, що всі винні в їх нанесенні мають бути затримані та суворо покарані.

Про це вона заявила у вівторок з трибуни Національної асамблеї, повідомляє TF1.

“Наш обов’язок – захистити всіх євреїв Франції”, – сказала Борн, додавши, що “нападати на когось через те, що він єврей, – це нападати на саму душу Республіки”.

Прокуратура Парижа раніше почала розслідування за фактом появи близько шістдесяти зірок Давида на стінах будівель в одному з округів міста, вбачаючи в цьому не лише акт вандалізму, а й антисемітські дії.

“Цей акт нагадує методи, що використовувалися в 1930-х роках і під час Другої світової війни, які призвели до знищення мільйонів євреїв”, – цитує видання Le Monde заяву мерії 14 округу Парижа, де стався інцидент. За подібний злочин передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі і штраф в розмірі 30 000 євро.

Подібні малюнки з’явилися минулими вихідними і в інших департаментах.

Близько двадцяти єврейських шкіл у паризькому регіоні отримали напередодні електронною поштою повідомлення про загрозу вибуху. Через це з однієї зі шкіл довелося евакуювати 880 учнів. Автор листа вимагав сплатити викуп у розмірі 2 млн євро на марокканський рахунок, повідомила Le Figaro.

З 7 жовтня, коли почався конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, кількість антисемітських актів значно зросла. Сталося понад 850 інцидентів, зроблено майже 6 000 повідомлень в Інтернеті. Відомо про понад 430 арештів у подібних справах.