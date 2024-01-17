Політика

Прем′єр Китаю відмовився від зустрічі із Зеленським у Швейцарії, – Politico

17 Січня 2024 18:37
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Китай відмовився погодити зустріч прем’єр-міністра Лі Цяна і президента України Володимира Зеленського у Швейцарії.

Про це повідомляє Politico.

Делегація Китаю в Швейцарії мала широкі можливості сидіти навпроти своїх українських колег, чи то в Берні, чи то на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Будь-яка зустріч задовольнила б давню надію Києва провести відверті особисті дискусії з високопоставленими чиновниками з Пекіна”, – йдеться в матеріалі.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що Китаю вкрай важливо приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що у Зеленського буде можливість поспілкуватися з китайським прем’єр-міністром Лі Цяном.

Однак врешті-решт, Україна не домоглася прогресу в залученні Китаю до переговорів, а Зеленський і Лі не змогли виступити.

Видання пише, що це могло бути останньою ознакою того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни РФ проти України.

Politico вказує, що натомість Китай став на бік РФ і почав постачати їй матеріали для військових цілей, попри тиск з боку країн Заходу.

У матеріалі вказується, що рішення Китаю не проводити зустріч з українською делегацією виглядало навмисним, а не результатом проблем із розкладом.

Один високопоставлений американський чиновник заявив, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у якийсь момент під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії. Інший високопоставлений представник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною.

Високопоставлений представник Євросоюзу заявив, що блок закликав Китай відновити прямі контакти із Зеленським, зазначивши, що зустріч із Лі у Швейцарії була б позитивним кроком.


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