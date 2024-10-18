Правоохоронці затримали ще двох підпалювачів автомобілів та релейних шаф

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників російських спецслужб. Зловмисники палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Дніпрі: затримано 32-річного дніпрянина, який підпалив військовий мультівен і дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці.

У Слов’янську: затримано 20-річного наркозалежного, який “хотів швидко заробити на дозу” у Телеграм-каналах. За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО.

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.