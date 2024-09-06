Кримінал

Правоохоронці затримали чергових паліїв військових авто 
6 Вересня 2024 16:10
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СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів, які “полювали” на авто Сил оборони на Київщині та Хмельниччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Затриманими виявилися чотири мешканці різних регіонів України. У поле зору агресора фігуранти потрапили, коли шукали “легкого заробітку” у Телеграм-каналах.

Зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам. За наявними даними, російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин”, – йдетсья у повідомленні.

У Києві

“По гарячих слідах” затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на “легкі гроші”.

У Хмельницькому

Затримано двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. У подальшому вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Обох фігурантів затримали “на гарячому”, коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону.

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

СБУ та Нацполіція затримали паліїв авто ЗСУ / Фото: СБУ

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