Правоохоронці затримали чергових паліїв військових авто 

СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів, які “полювали” на авто Сил оборони на Київщині та Хмельниччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Затриманими виявилися чотири мешканці різних регіонів України. У поле зору агресора фігуранти потрапили, коли шукали “легкого заробітку” у Телеграм-каналах.

Зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам. За наявними даними, російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин”, – йдетсья у повідомленні.

У Києві

“По гарячих слідах” затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на “легкі гроші”.

У Хмельницькому

Затримано двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. У подальшому вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Обох фігурантів затримали “на гарячому”, коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону.

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.