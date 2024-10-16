Кримінал

Правоохоронці запобігли втечі агентки ФСБ, яка шпигувала на Донеччині
16 Жовтня 2024 10:34
читать на русском →

СБУ запобігла втечі з України агентки ФСБ, яка допомагала окупантам наступати на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фігурантка “зливала” окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. Після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як “переселенка” до Євросоюзу, а потім – до РФ”, – йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду.

Фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

СБУ запобігла втечі з України агентки ФСБ / Фото: СБУ

При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Жовтня 2024 12:03

СБУ затримала одного з керівників департаменту безпеки “Укренерго”
16 Жовтня 2024 10:00

З початку 2022-го прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ
16 Жовтня 2024 09:42

Організація по боротьбі з відмиванням грошей розгляне можливість внесення Росії до чорного списку, – Politico
16 Жовтня 2024 08:58

На фронті відбулось понад 170 боєзіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, – Генштаб
16 Жовтня 2024 08:43

У Херсоні зникло електропостачання
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки