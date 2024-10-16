Правоохоронці запобігли втечі агентки ФСБ, яка шпигувала на Донеччині

СБУ запобігла втечі з України агентки ФСБ, яка допомагала окупантам наступати на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фігурантка “зливала” окупантам локації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. Після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як “переселенка” до Євросоюзу, а потім – до РФ”, – йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі, де вона готувалася до виїзду.

Фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону.

СБУ запобігла втечі з України агентки ФСБ / Фото: СБУ

При обшуку у затриманої вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.