Кримінал

Правоохоронці викрили “на гарячому” суддю з Броварів

27 Вересня 2023 15:48
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Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро 26 вересня викрили на корупції суддю Броварського міськрайонного суду Київської області.

За даними слідства, суддя вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за “правильне вирішення питання” під час судового засідання.

Суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах.

Частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. дол. США він отримав раніше за прийняття ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили “на гарячому” детективи Національного бюро.

27 вересня судді повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.


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