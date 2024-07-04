Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в Держмитслужбі

НАБУ і САП запобігли хабарям на 1,7 млн доларів, гроші мали дати за призначення “своїх” людей на посади в Держмитслужбі.

За даними слідства, за посаду керівника Львівської митниці пропонували 1 мільйон доларів, а за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці — $500 тисяч і $200 тисяч відповідно.

“Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів”, — додають розслідувачі.

Двом фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Ініціатора схеми затримали на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.