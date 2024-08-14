Правоохоронці викрили агентів ФСБ, серед яких – колишні охоронці Януковича

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ, яка збирала конфіденційну інформацію про українські спецслужби та правоохоронні органи, а також вітчизняних високопосадовців та громадських діячів.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, 46-річний киянин – військовослужбовець Нацгвардії – тривалий час співпрацював зі співробітником ФСБ РФ. Підозрюваний передавав інформацію щодо громадських активістів та інших українців, які цікавили російську спецслужбу.

СБУ встановила, що його куратором та головним агентом осередку був 48-річний Дмитро Іванцов – колишній керівник підрозділу Управління державної охорони, який супроводжував Януковича під час його втечі до РФ.

За даними правоохоронців, Іванцова завербував Департамент контррозвідувальних операцій ФСБ РФ ще до 2012 року.

“Після окупації Криму Іванцов зрадив присягу, прийняв громадянство РФ і перейшов на службу до федеральної служби охорони Росії. До роботи на Росію він залучив колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який теж залишився у Криму і працює в Севастополі”, – повідомили в СБУ.

СБУ затримала Нацгвардійця у Києві. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютери, мобільні телефони та інші докази його співпраці з РФ. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (держзрада) та взяли під варту. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Дії Дмитра Іванцова та його спільника у Криму кваліфікували за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває.