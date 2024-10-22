Правоохоронці ліквідували дві нові схеми ухилення від мобілізації

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації в Україні.

“За результатами комплексних заходів у Києві та Вінницькій області затримано організаторів оборудок. Серед них – адвокат та посадовець ВЛК, а також шахрай, який видавав себе за українського добровольця”, – повідомляє СБУ.

За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи, а вартість їхніх послуг становила від 6 до 10 тис. доларів.

У Києві: викрили 32-річного громадянина України, який пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань України. У такий спосіб він “гарантував” ухилянтам уникнення від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження. Після отримання грошей він планував “зникнути”, не виконавши своїх обіцянок, щоб далі шукати нових клієнтів.

На Вінниччині: викрили адвокатку та члена місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.