Кримінал

Правоохоронці ідентифікували 91 окупанта, які чинили різанину в Бучі

22 Лютого 2023 14:47
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гпу, буча

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що правоохоронці вже встановили особи 91 військового РФ, причетного до злочинів в місті Буча на Київщині.

Генпрокурор наголосив, що наразі триває робота щодо притягнення до відповідальності всіх причетних, йдеться у повідомленні Telegram-каналу Офісу Генпрокуратури.

Костін розповів, що під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9 000 воєнних злочинів, більше 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі.


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