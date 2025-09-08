        Суспільство

        Правоохоронці Харківщини передали два трофейні російські танки на потреби ЗСУ

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 20:10
        На Бахмутському напрямку слідчі спецполіції Харківщини та співробітники СБУ виявили два справні російські танки — “Т-72” та “Т-72 Б3-М”.

        Про це повідомили в поліції області.

        “Бойову техніку було задокументовано у рамках кримінального провадження та арештовано як речові докази. Її вартість складає 23 мільйони гривень”, – йдеться у повідомленні.

        Надалі правоохоронці, за сприяння Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, передали трофейну бронетехніку на потреби однієї із бойових бригад ЗСУ.

        Трофейні танки / Фото: Поліція Харківської області

