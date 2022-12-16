Суспільство

ППО збила 37 із 40 ракет, які випустили по Києву

16 Грудня 2022 13:29
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ппо, київ, обстріли

Сьогодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення. Росія масовано атакувала столицю України близько 40 ракетами. Українським силам ППО вдалося збити 37.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації, повідомляють у КМДА.

Наразі в місті діють аварійні відключення електрики. Рух електротранспорту, в тому числі і метро тимчасово призупинено. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів виводяться автобуси. Метрополітен поки працює в якості укриття.

В багатьох районах столиці відсутнє водопостачання. Мешканці можуть отримати воду з бюветів, які є в кожному районі столиці.

Комунальні та аварійні служби працюють в посиленому режимі. В першу чергу над відновленням тепло- і водопостачання.

У Києві розгорнуті 430-ть стаціонарних пунктів Незламності. Там можна зігрітися, отримати гарячі напої, зарядити електронні пристрої, скористатися інтернетом.


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