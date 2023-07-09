Пожежа в Києві ліквідована: знищена будівля, наземне обладнання АЗС і 8 автомобілів

Як повідомили в ДСНС, наразі пожежу на території АЗС у Дніпровському районі Києва ліквідовано.

“О 15:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на Броварському проспекті, 29. Як виявилося, пожежа виникла на території автозаправної станції. О 16:35 пожежу ліквідовано на площі 1 500 м.кв”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок події постраждало троє людей, яких медики госпіталізували до лікувального закладу.

За словами мера Києва Віталія Кличка, пожежа, яка виникла внаслідок удару легкового автомобіля в заправну колонку, повністю знищила будівлю і наземне обладнання АЗС і 8 легкових автомобілів.