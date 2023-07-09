Кримінал

Пожежа в Києві ліквідована: знищена будівля, наземне обладнання АЗС і 8 автомобілів

9 Липня 2023 17:53
66
читать на русском →
пожежа

Як повідомили в ДСНС, наразі пожежу на території АЗС у Дніпровському районі Києва ліквідовано.

“О 15:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на Броварському проспекті, 29. Як виявилося, пожежа виникла на території автозаправної станції. О 16:35 пожежу ліквідовано на площі 1 500 м.кв”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок події постраждало троє людей, яких медики госпіталізували до лікувального закладу.

За словами мера Києва Віталія Кличка, пожежа, яка виникла внаслідок удару легкового автомобіля в заправну колонку, повністю знищила будівлю і наземне обладнання АЗС і 8 легкових автомобілів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Липня 2023 19:06
26

Важкі бої тривають від Лимана до Мар’їнки, відбулось 27 бойових зіткнень
9 Липня 2023 19:45
45

Байден знов наполягає – Україна не готова до членства в НАТО
9 Липня 2023 19:29
31

Зеленський закликає до спільної відповіді на заявку України на вступ до НАТО
9 Липня 2023 18:31
30

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО
9 Липня 2023 17:53
66

Пожежа в Києві ліквідована: знищена будівля, наземне обладнання АЗС і 8 автомобілів
Останні новини
усі новини

Думки

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
усі думки