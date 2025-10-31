Поїзд Краматорськ — Івано-Франківськ запізнюється майже на дев’ять годин

Внаслідок ударів РФ по залізничній інфраструктурі на Харківщині у ніч на 31 жовтня потяг Краматорськ — Івано-Франківськ рухається із затримкою майже у дев’ять годин.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Приблизна затримка потяга — 8 годин 50 хвилин. За розкладом цей поїзд вирушає з міста Краматорськ Донецької області о 19:20, а прибуває до Івано-Франківська о 16:45 наступного дня.

Реклама

Реклама

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Лозівській громаді Харківської області.

Довідка. Поїзд № 227 Краматорськ — Івано-Франківськ курсує з червня 2025 року: протяжність маршруту — 1358 кілометрів. Він є одним із найдовших рейсів Укрзалізниці, який рухається дев’ятьма областями України.