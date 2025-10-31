Повітряні Сили: збито та подавлено 108 повітряних цілей противника за ніч

У ніч на 31 жовтня російські війська здійснили чергову атаку дронами та ракетами по Україні. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.

З 19:00 30 жовтня ворог випустив по території України 1 балістичну ракету «Іскандер-М» з Ростовської області та 145 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербер» і дронів інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму (Чауда, Гвардійське).

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили 108 повітряних цілей — ракету та 107 безпілотників різних типів. Атаки відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи й підрозділи безпілотних систем.

Водночас зафіксовано влучання 36 ударних дронів у 20 локаціях на півночі, сході та півдні країни. Повітряна тривога триває, у небі залишаються кілька ворожих БпЛА.