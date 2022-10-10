Україна під ракетним ударом. Вибухи у багатьох містах (оновлюється)

Станом на зараз відомо про вибухи в Дніпрі, Києві та на Хмельниччині. Частково – це робота ППО. Проте є прильоти в центральній частині Києва.
Вибухи пролунали в центрі Києва — у Шевченківському районі. Всі служби слідують на місця, деталі згодом — Кличко.
У Києві є жертви серед мирних. В одному з місць прильоту прямо на дорозі горять машини.
Радник голови МВС Антон Геращенко заявляє, що одна із ракет вдарила в районі пам’ятника Грушевському на вулиці Володимирській у Києві.
ДСНС повідомляє, що влучань у Києві було декілька у різних місцях. Є травмовані та загиблі, повідомила прес-секретар відомства Світлана Водолага.
Повідомляється про вибухи у Хмельницькому, Тернополі та Житомирі. Повторні вибухи у Дніпрі.
UPD 09:18 Ракети тепер б’ють по заходу України. Повідомляють про вибухи на Львівщині. Голова губернатора Тернопільської області, де повідомлялося про прильоти, закликав залишатися в укриттях.
У київському метро рух поїздів червоною лінією призупинено, водночас всі підземні станції працюють як укриття! Також тимчасово зачинена пересадка «Театральна»-«Золоті ворота».
UPD 09:26 Повідомляють про нові удари у Києві
Над Кропивницьким районом вибухи, повідомляє голова ОВА Райкович. Також повідомляється про вибухи у Кременчуцькому районі на Полтавщині.
UPD 09:53 У Харкові чотири прильота, деякі райони без електропостачання.
Після обстрілів у Києві загинули п’ятеро людей, ще 12 отримали поранення. Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко.
Зеленський:
229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві.
Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними.
На Україну цього ранку обрушилася масована ракетна атака.
На даний момент відомо про вибухи в наступних областях та містах:
- Київ;
- Вінницька область;
- Рівненська область;
- Львівська область;
- Тернопільська область;
- Хмельницька область;
- Дніпропетровська область;
- Житомирська область;
- Київська область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Миколаївська область;
- Черкаська область.
UPD 10:14 Внаслідок обстрілу Києва постраждали будівля філармонії, музей Богдана та Варвари Ханенків, а також музей Шевченка.
UPD 10:33 З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.
47 ракет летить з Астрахані, приблизний час прильоту 11:00.
Мер Хмельницького повідомив про удар по інфраструктурі міста, в обласному центрі немає електропостачання, не працює електротранспорт, призупинено водопостачання, не працюють світлофори.
UPD 10:47 В Одеській області сили ППО збили три ракети та п’ять дронів-камікадзе. “Небезпека з повітря зберігається, триває бойова робота”, — повідомив голова ОВА Марченко