Україна під ракетним ударом. Вибухи у багатьох містах (оновлюється)

Станом на зараз відомо про вибухи в Дніпрі, Києві та на Хмельниччині. Частково – це робота ППО. Проте є прильоти в центральній частині Києва.

Вибухи пролунали в центрі Києва — у Шевченківському районі. Всі служби слідують на місця, деталі згодом — Кличко.

У Києві є жертви серед мирних. В одному з місць прильоту прямо на дорозі горять машини.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявляє, що одна із ракет вдарила в районі пам’ятника Грушевському на вулиці Володимирській у Києві.

ДСНС повідомляє, що влучань у Києві було декілька у різних місцях. Є травмовані та загиблі, повідомила прес-секретар відомства Світлана Водолага.

Повідомляється про вибухи у Хмельницькому, Тернополі та Житомирі. Повторні вибухи у Дніпрі.

UPD 09:18 Ракети тепер б’ють по заходу України. Повідомляють про вибухи на Львівщині. Голова губернатора Тернопільської області, де повідомлялося про прильоти, закликав залишатися в укриттях.

У київському метро рух поїздів червоною лінією призупинено, водночас всі підземні станції працюють як укриття! Також тимчасово зачинена пересадка «Театральна»-«Золоті ворота».

UPD 09:26 Повідомляють про нові удари у Києві

Над Кропивницьким районом вибухи, повідомляє голова ОВА Райкович. Також повідомляється про вибухи у Кременчуцькому районі на Полтавщині.

UPD 09:53 У Харкові чотири прильота, деякі райони без електропостачання.

Після обстрілів у Києві загинули п’ятеро людей, ще 12 отримали поранення. Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко.

Зеленський:

229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними.

На Україну цього ранку обрушилася масована ракетна атака.

На даний момент відомо про вибухи в наступних областях та містах:

Київ;

Вінницька область;

Рівненська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Хмельницька область;

Дніпропетровська область;

Житомирська область;

Київська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Миколаївська область;

Черкаська область.

UPD 10:14 Внаслідок обстрілу Києва постраждали будівля філармонії, музей Богдана та Варвари Ханенків, а також музей Шевченка.

UPD 10:33 З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.

47 ракет летить з Астрахані, приблизний час прильоту 11:00.

Мер Хмельницького повідомив про удар по інфраструктурі міста, в обласному центрі немає електропостачання, не працює електротранспорт, призупинено водопостачання, не працюють світлофори.

UPD 10:47 В Одеській області сили ППО збили три ракети та п’ять дронів-камікадзе. “Небезпека з повітря зберігається, триває бойова робота”, — повідомив голова ОВА Марченко