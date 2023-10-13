Посилення ППО та безпека у Чорному морі: про що говорили в Одесі Зеленський та Рютте

13 жовтня в Одесі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Вони відвідали морський порт, куди 25 вересня влучила ракета, а також обговорили посилення систем української ППО, безпеку експортного коридору в Чорному морі та інші кроки щодо співпраці.

“Нідерланди нададуть Україні ракети для зенітно-ракетного комплексу Patriot, щоб сприяти захисту від авіаударів РФ”, – повідомив Рютте.

Лідери держав обговорили подальші кроки щодо коаліції F-16, а також безпеку гуманітарного коридору для цивільних суден, які вивозять українське збіжжя,

“Ми посилюємо безпеку цього коридору. Ми спілкуємося з країнами і майже на виході вже страхування кораблів деякими нашими партнерами. Коли буде точний результат не скажемо, але ми дуже близькі до цього. Перше це страховка, друге — це конвой, Ось тут Марк і ще кілька держав нам допомагають, щоб у нас був безпековий конвой в цьому коридорі, зернових вантажів. І третє — ППО, яка працює як на одеський регіон, так і на безпеку цього коридору”, — сказав Зеленський.