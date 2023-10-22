Посол України в США проаналізувала бюджетний запит Байдена

Білий дім подав у п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США на 2024 фінансовий рік, який давно очікувався (почався 1 жовтня), і передбачає фінансування додаткових витрат на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США на загальну суму близько 105 млрд доларів. Допомога США, насамперед військова, має життєво важливе значення для боротьби України проти російської агресії.

Напередодні текст запиту було опубліковано на сайті Білого дому.

Посол України в США Оксана Маркарова проаналізувала на своїй сторінці у “Фейсбуці”, які саме суми та на що саме запитує адміністрація Байдена.

Як повідомлялося раніше, найбільша частка в цьому пакеті – близько 61,4 млрд доларів призначена для України або тим чи іншим чином пов’язана з Україною.

Згідно з повідомленням Маркарової, із цієї суми на оборонні витрати у 2024 фінансовому році передбачається виділити 46,1 млрд доларів.

З них 30,6 млрд. призначені для Пентагону. Їх планується розподілити так:

18 млрд доларів – на поповнення оборонних товарів зі складів міноборони США; відшкодування витрат на оборонні послуги, військове навчання та підготовку, надані уряду України (це дозволяє виділяти допомогу за програмою PDA – основною програмою, за якою Вашингтон надає військову допомогу Україні)

12 млрд доларів – для розрахованої на більш віддалений термін ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative (USAID)

1,7 млрд доларів – для програми Держдепартаменту Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які мають на собі наслідки війни в Україні.

Ще 14,4 млрд. доларів призначено для технічної, розвідпідтримки, збільшення виробництва зброї, кібербезпеки тощо.

Станом на початок жовтня вся військова допомога, надана Україні з боку США з початку повномасштабного російського вторгнення, склала близько 20 млрд доларів, тобто приблизно 1,1 млрд доларів на місяць.

Крім того, у запиті закладено суму в 11,8 млрд доларів для прямої бюджетної допомоги Україні, а 481 млн доларів мають піти на програми підтримки українцям, які прибувають до США за програмою Uniting for Ukraine.

Український посол підкреслила, що поки що запит Байдена — це лише «бачення» президента, а детальніше аналізувати цифри варто, коли це бачення перетвориться на бюджетний документ усередині Конгресу.

Під час проходження попередніх законопроектів про допомогу Україні через Конгрес законодавцям вдавалося досягти підвищення сум, які спочатку пропонували Білий дім.