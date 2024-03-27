Економіка

Посли країн ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

27 Березня 2024 20:43
читать на русском →
зерно, Євросоюз, експорт
Ілюстративне фото / Вінницька ОВА

Посли країн-членів Євросоюзу домовилися про продовження лібералізації торгівлі з Україною, але с певними обмеженнями.

Як пише “Радіо Свобода”, посли погодили рішення на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і другому півріччі 2021-го. Це компромісна угода із, зокрема, Францією та Польщею, які вимагали включити до розрахунків увесь 2021 рік.

Видання наголошує, що ідею щодо врахування показників 2021 року критикували Україна, Німеччина, Нідерланди та країни Балтії.

У Раді ЄС зазначили, що ухвалене рішення забезпечить “збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС”. Тепер за цей компроміс має проголосувати Європарламент.

Нині продовження торговельних пільг для України діє до 5 червня 2025 року. Це рішення містить поправки, які передбачають посилення гарантій для фермерів ЄС. Так, Європарламент підтримав внесення змін до пропозиції Єврокомісії, аби внести більш чутливі продукти й запровадити ширшу контрольну дату для розрахунку середніх обсягів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
27 Березня 2024 17:05

Вперше з 2022-го року по Харкову вдарили авіабомбами

27 Березня 2024 21:32

Росія знала про підготовку теракту, – Буданов
27 Березня 2024 20:43

Посли країн ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною
27 Березня 2024 20:13

Протягом доби було зафіксовано 49 бойових зіткнень, – Генштаб
27 Березня 2024 19:55

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію та військову підготовку: пояснення Міноборони

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки