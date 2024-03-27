Посли країн ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною

Посли країн-членів Євросоюзу домовилися про продовження лібералізації торгівлі з Україною, але с певними обмеженнями.

Як пише “Радіо Свобода”, посли погодили рішення на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і другому півріччі 2021-го. Це компромісна угода із, зокрема, Францією та Польщею, які вимагали включити до розрахунків увесь 2021 рік.

Видання наголошує, що ідею щодо врахування показників 2021 року критикували Україна, Німеччина, Нідерланди та країни Балтії.

У Раді ЄС зазначили, що ухвалене рішення забезпечить “збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС”. Тепер за цей компроміс має проголосувати Європарламент.

Нині продовження торговельних пільг для України діє до 5 червня 2025 року. Це рішення містить поправки, які передбачають посилення гарантій для фермерів ЄС. Так, Європарламент підтримав внесення змін до пропозиції Єврокомісії, аби внести більш чутливі продукти й запровадити ширшу контрольну дату для розрахунку середніх обсягів.