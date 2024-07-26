Кримінал

Пошукові запити підозрюваного у вбивстві Фаріон свідчать, що наступним міг бути нардеп Бужанський, – Клименко
26 Липня 2024 12:07
читать на русском →

У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат Максим Бужанський.

Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На думку міністра, хлопець вибрав своєю жертвою саме Фаріон тому, що вона була “найбільш беззахисною”.

“Вона була сама беззахисна серед всіх. Ми вам показали його пошукову табличку, я можу одне прізвище вам відкрити, наступний кого він дивився це Макс Бужанський”, – заявив Клименко.

Максим Бужанський – це народний депутат від партії “Слуга Народу”. Він, зокрема, відомий проросійськими висловами, поглядами та законопроєктами.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 11:31

Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон
26 Липня 2024 12:32

ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії
26 Липня 2024 10:01

В Україні відновлюється “велика приватизація”, на продаж виставлять п’ять об’єктів нерухомості та промисловості
26 Липня 2024 09:08

Росіяни вперше з осені 2022 року вдарили по Харкову касетним боєприпасом
26 Липня 2024 08:44

На фронті зафіксовано майже 150 бойових зіткнень за добу, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки