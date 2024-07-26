Пошукові запити підозрюваного у вбивстві Фаріон свідчать, що наступним міг бути нардеп Бужанський, – Клименко

У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат Максим Бужанський.

Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На думку міністра, хлопець вибрав своєю жертвою саме Фаріон тому, що вона була “найбільш беззахисною”.

“Вона була сама беззахисна серед всіх. Ми вам показали його пошукову табличку, я можу одне прізвище вам відкрити, наступний кого він дивився це Макс Бужанський”, – заявив Клименко.

Максим Бужанський – це народний депутат від партії “Слуга Народу”. Він, зокрема, відомий проросійськими висловами, поглядами та законопроєктами.