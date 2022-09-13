Поштарі повернулися у Балаклію

У деокупованій Балаклії запрацювало мобільне відділення “Нової пошти”. Незабаром у місті має запрацювати і відділення “Укрпошти”.

Про це повідомили пресслужби компаній.

“Сьогодні почало працювати мобільне відділення у Балаклії, а це означає, що ми повертаємось в деокуповані міста Харківщини із супершвидкістю”, — пише “Нова пошта”.

Мобільне відділення запрацювало на вулиці Жовтневій. Воно працюватиме щодня з 11:00 до 16:00.

У компанії нагадують, що у мобільному відділенні послуги з доставки можна оплатити лише онлайн через додаток. Готівку у відділені не приймають.

“До кінця тижня плануємо відкрити ще 14 відділень у звільнених містах Харківської області”, — йдеться у повідомленні.

Крім “Нової пошти” до Балаклії повертається і “Укрпошта”. Відео з машинами, які їдуть до деокупованого міста, виклав гендиректор компанії Ігор Смілянський.