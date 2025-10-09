Пошкоджено вантажні потяги та техніку ДСНС: наслідки російських ударів по Чернігівщині

З 8 по 9 жовтня, російські військові атакували цивільні об’єкти на Чернігівщині. Протягом доби зафіксовано 25 обстрілів регіоні. Під ударами перебували 20 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Ніжині та Ніжинському районі протягом дня армія РФ ударними БпЛА цілила по цивільній інфраструктурі. Вибухами пошкоджено вантажні потяги, виникла пожежа у службових приміщеннях.

Реклама

Реклама

У прикордонних населених пунктах Новгород-Сіверського району через атаку дронами пошкоджено сім будинків, приміщення дитсадка та магазина, цивільний транспорт, адмінбудівлю.

“В одному із сіл ворог завдав повторного удару, коли рятувальники саме ліквідували наслідки попереднього – пошкоджено техніку пожежної частини підрозділу ДСНС та місцевої пожежної команди. На момент удару рятувальники перебували у безпечному місці”, – розповіли в ОВА.

У Прилуцькому районі підрозділи ДСНС завершили ліквідацію пожежі на інфраструктурному об’єкті – роботи тривали майже добу.

На Чернігівщині зберігається дія графіків погодинних відключень. За можливості, обленерго зменшуватиме обсяг обмежень. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах для стабілізації ситуації.