Атака на Чернігівщину: поранено чоловіка, зруйнувано житло

Про удари по населених пунктах Корюківського і Новгород-Сіверського районів повідомили Нацполіція та ДСНС. Пошкоджені приватні будинки, один із них згорів.

Уночі 2 листопада російські війська атакували безпілотниками населені пункти Корюківського та Новгород-Сіверського районів Чернігівської області. Про це повідомили Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У одному з сіл Корюківської громади внаслідок удару загорівся приватний будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждав 47-річний місцевий мешканець, його госпіталізували. За даними поліції, будинок чоловіка знищено вогнем.

У Менській громаді пошкоджено домогосподарство місцевих жителів. У місті Новгород-Сіверський вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок.

Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях подій, документують наслідки ударів і збирають докази чергового воєнного злочину російських військ.