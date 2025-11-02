        Кримінал

        Атака на Чернігівщину: поранено чоловіка, зруйнувано житло

        Віктор Алєксєєв
        2 Листопада 2025 10:19
        В одному із сіл Корюківської громади після влучання загорівся приватний будинок / Фото ДСНС
        В одному із сіл Корюківської громади після влучання загорівся приватний будинок / Фото ДСНС

        Про удари по населених пунктах Корюківського і Новгород-Сіверського районів повідомили Нацполіція та ДСНС. Пошкоджені приватні будинки, один із них згорів.

        Уночі 2 листопада російські війська атакували безпілотниками населені пункти Корюківського та Новгород-Сіверського районів Чернігівської області. Про це повідомили Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

        У одному з сіл Корюківської громади внаслідок удару загорівся приватний будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждав 47-річний місцевий мешканець, його госпіталізували. За даними поліції, будинок чоловіка знищено вогнем.

        У Менській громаді пошкоджено домогосподарство місцевих жителів. У місті Новгород-Сіверський вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок.

        Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях подій, документують наслідки ударів і збирають докази чергового воєнного злочину російських військ.


