Посадовці Держдепу США зустрілися з Далай-ламою: у Китаї обурились

Представники Державного департаменту США та Білого дому провели зустріч з Далай-ламою в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Reuters.

Далай-лама, 89-річний духовний лідер тибетського буддизму, з 1959 року перебуває у вигнанні в Індії після невдалої спроби повстання проти китайського правління в Тибеті. Він прибув до Нью-Йорка в червні 2024 року для медичного лікування на колінах, що стало його першою поїздкою до Сполучених Штатів з 2017 року.

Зустріч у Нью-Йорку стала продовженням багаторічної підтримки США прав тибетців. Під час зустрічі обговорювалися зусилля США щодо боротьби з порушеннями прав людини в Тибеті та підтримка відновлення діалогу між Китаєм та Далай-ламою. Такий діалог є важливим кроком для вирішення багаторічного конфлікту та забезпечення автономії Тибету.

Китай, який вважає Далай-ламу сепаратистом, вже висловив «глибоку стурбованість» зустріччю, закликавши Сполучені Штати уникати контактів з духовним лідером. Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що Китай рішуче виступає проти будь-яких офіційних контактів між іншими країнами та Далай-ламою.

Ця зустріч відбулася на тлі спроб адміністрації Байдена стабілізувати напружені відносини з Китаєм, особливо напередодні президентських виборів у листопаді, де віцепрезидентка Камала Гарріс змагається проти Дональда Трампа. Останнім часом Китай висловив сильну опозицію закону США, підписаному президентом Байденом, який закликає Пекін до вирішення спору щодо вимог Тибету про ширшу автономію. Китай пообіцяв “рішуче захищати” свої інтереси в цьому питанні.

Далай-лама раніше зустрічався з багатьма офіційними особами США, включаючи президентів, під час своїх попередніх візитів до країни. Однак Джо Байден ще не зустрічався з духовним лідером після вступу на посаду у 2021 році.

У 2020 році Байден критикував тодішнього президента Дональда Трампа за те, що він став першим президентом за три десятиліття, який не зустрівся і не говорив з Далай-ламою, назвавши це “ганебним” кроком.