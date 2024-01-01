Порошенко заявив, що відбудує музей Шухевича

Фонд Порошенка відбудує музей Романа Шухевича, який було знищено під час повітряної атаки росіян на Львівщину.

Про це повідомив Петро Порошенко.

“Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Наш Фонд Порошенка профінансує всі необхідні роботи”, – написав політик у Facebook.

Як повідомлялося, сьогодні під час нічної атаки «шахедів» на Львів розпочалася пожежа у меморіальному музеї Романа Шухевича.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що музей знищено.

“У день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі”, – повідомив Садовий.