Порошенко привіз військовим шість БПЛА “Очі Арти”, хлопці кажуть – один дрон може замінити роту солдат

Петро Порошенко передав військовим два комплекси суперсучасних БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції. «Ще два дні тому вони пливли через Середземне море. Наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони у нас тут», – зазначає Порошенко.

Військові у захваті, кажуть – такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють – один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: «це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів».

«Тут буде розгорнута навчальна програма «Очі Арти», будуть готувати операторів цих неймовірних, фантастичних, з чудовими можливостями дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче», – повідомив п’ятий Президент.

«Будемо вдосконалювати програмне забезпечення, засоби оптики, «тепла», зв’язку і багато-багато іншого для того, щоб зробити точнішими удари арти, достовірнішими дані розвідки, більш потужними дії Збройних Сил України на півдні, на північному сході і на донецькому напрямку», – наголошує Порошенко.

«Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України», – наголошує Петро Порошенко.

Як відомо, у серпні Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію цих безпілотників. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

16 серпня під час поїздки на виробництво БПЛА Петро Порошенко розповів: «ми переконалися, що ці «пташки» надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх досягнути. Якщо вони витратять ракету «Бук» або «Тор», то сама ракета коштує значно дорожче, ніж «пташка».

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий Президент.

«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним», – пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву «Очі Арти».

Перший комплес БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ, куплений Фондом Порошенка та волонтерами ГО «Справа Громад», надійшов у ЗСУ у кінці липня.

Як відомо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.