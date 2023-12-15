Pornhub підбив підсумки року: Україна – у топі за трафіком

Порнографічний сервіс Pornhub опублікував підсумки 2023 року: Україна опинилася у двадцятці країн за трафіком – на 14-му місці, зі зростанням на одну позицію.

На першому місці – США, далі йдуть Філіппіни, Франція, Мексика та Велика Британія. На двадцятку країн припадає 78,5% денного трафіку сервісу.

Українські користувачі в середньому проводять на сервісі 10 хвилин 2 секунди на день.

Вікова пропорція – 25% за групою від 18 до 24 років, 25% – від 25 до 34, 24% – від 35 до 44 років. 91% трафіку припадає на смартфони.