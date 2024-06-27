Поради щодо вибору корму для кастрованих котів: на що звернути увагу?

Річ у тому, що ми беремо до себе домашнього улюбленця для радості, відчуття щастя, з намірами дбати, цінувати, турбуватися та бути для когось дуже потрібним. Причому неважливо як це відбувається: купуємо кошенят у розпліднику, знаходимо на вулиці або рятуємо тварину в притулку. Щоб забезпечити їм комфорт та здоров’я, варто здійснити стерилізацію або кастрацію.

До 6-8 місячного віку котик поводиться немов дитинча. Він більше грається, часто їсть і спить. Уся увага власника має бути прикута до малюка, адже саме в малому віці закладаються майбутні риси характеру, ставлення до господарів, їхніх знайомих та інших тварин, відбувається соціалізація котика. Термін зрілості досить індивідуальний. Зокрема, важливо спостерігати чи існує ризик ускладнень, чи змінюються правила догляду та раціону, та чи потрібні лікарські препарати. Все це можна дізнатися у ветеринара.

Але все ж головним залишається те питання, на яке складно спрогнозувати відповідь – як впливає кастрація і стерилізація на життя тварин загалом, їхню поведінку і звички в раціоні?

Особливості раціону після стерилізації або кастрації домашнього улюбленця.

Видалення органів, що продукують статеві гормони, змінює організм кота. У перші місяці після кастрації замісну функцію яєчок візьмуть на себе надниркові залози та гіпофіз, але потім все це згасне, і обмін речовин починає перебудову. Оскільки тестостерон сприяє розвитку м’язової маси, витривалості та міцності, то після їх зникнення організм не потребує підготовки до котячих перегонів, боротьби за самку або з’ясування стосунків із сусідом. Тому м’язова маса поступово заміщується на жир, як зовні, так і всередині тіла. Що стосується раціону, то критерії вибору корму для стерилізованих котів мають бути такими, як у кормі від Optimeal, який можна переглянути за посиланням https://optimeal.ua/category/koti/kharchuvannja/kormdliasterylizovanykh.

Виробник використовує лише високоякісні та перевірені інгредієнти. Наприклад, у паучі Optimeal з чорницею для стерилізованих кішок є безліч переваг для здоров’я. Склад створений із відповідною місткістю мінеральних речовин, які допомагають утворювати сечу з низькою концентрацією кристалів і підтримувати оптимальний рівень pH. Формула має у складі 80-82% білка тваринного походження: м’ясо лосося, куряче м’ясо та яловичину. Раціон багатий вітамінами D3, Е, С, вітамінами групи B, цинком, селеном, йодом та іншими корисними речовинами. Саме вони підтримують і захищають організм вашого кота. Завдяки біотину і ненасиченим жирним кислотам Омега-3 та Омега-6 в паучах з яловичиною та індичкою знижується ризик виникнення дерматитів. При дотриманні норм щоденних порцій, гарантовано покращення стану здоров’я та настрою улюбленця.

Режим харчування кастрованих/стерилізованих котів

Всупереч тому, який тип раціону ви вибрали, варто дотримуватись режиму годування. Необхідно завжди давати їжу вихованцеві у встановлений вами час і не відступати від графіка. Навіть дуже примхливі та вимогливі стерилізовані тварини з часом звикають до розпорядку і перестають вимагати добавку серед ночі.

Фахівці зазвичай рекомендують годувати котів два або три рази на день. Дуже важливо дотримуватися балансу в раціоні за допомогою сухого і вологого корму від Optimeal. Добову норму сухого корму слід насипати в миску, щоб кішка їла його в міру бажання. Зі стерилізованими котами така тактика не працює. Часто тварина одразу з’їдає все і вимагає добавку. Рідко власник може встояти перед проханнями улюбленця, тож миска наповнюється ще трохи, потім ще і ще. Добова кількість корму зростає, а за нею і вага. Якщо ваш вихованець схильний спустошувати годівницю одразу ж, діліть порцію на частини та видавайте строго за графіком.

До речі, зручно робити це за допомогою автоматичної годівниці. Важливо ретельно контролювати ласощі. Якщо даєте їх, злегка зменшуйте денну норму. Дотримання цих простих правил – можливість забезпечити щасливе та здорове життя улюбленця.