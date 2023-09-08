Суспільство

Попри війну і заборони в Умань їдуть хасиди

8 Вересня 2023 14:21
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умань

В Умані введуть особливий режим на період святкування Рош ха-Шана. До міста вже прибувають паломники-хасиди.

Про це повідомила міський голова Умані Ірина Плетньова.

За словами мера, особливий режим в Умані діятиме з 11 до 21 вересня. Він стосуватиметься вʼїзду та виїзду, пересування громадян у зв’язку зі святкуванням паломниками-хасидами релігійного свята.

“Забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з а/д М-05 Київ-Одеса до міста Умань, на вулиці Визволителів для в’їзду лише паломників-хасидів”, – йдеться у повідомленні.

Міський голова просить жителів з розумінням поставитися до ситуації.


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