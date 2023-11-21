Понад половина американців підтримує постачання більшої кількості допомоги Україні — опитування NBC News

У Сполучених Штатах 55% громадян підтримують виділення додаткових фондів та постачання більшої кількості військової допомоги для України.

Про це свідчать дані національного опитування NBC News.

Як зазначається, 26% американських респондентів твердо відповіли “так”, 29% — вказали, що схиляються до цього, а 43% — виступили “проти”.

Водночас подальшу допомогу від Вашингтона для Києва підтримали 77% представників Демократичної партії та 35% Республіканської партії.

Опитування було проведено 10-14 листопада і має загальну похибку 3,1%.