Новини

Понад половина американців підтримує постачання більшої кількості допомоги Україні — опитування NBC News

21 Листопада 2023 21:52
читать на русском →
сша

У Сполучених Штатах 55% громадян підтримують виділення додаткових фондів та постачання більшої кількості військової допомоги для України.

Про це свідчать дані національного опитування NBC News.

Як зазначається, 26% американських респондентів твердо відповіли “так”, 29% — вказали, що схиляються до цього, а 43% — виступили “проти”.

Водночас подальшу допомогу від Вашингтона для Києва підтримали 77% представників Демократичної партії та 35% Республіканської партії.

Опитування було проведено 10-14 листопада і має загальну похибку 3,1%.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2023 21:37

Європарламент погодився відкрити офіс у Києві, – Euractiv
21 Листопада 2023 19:08

Окупанти завдали ракетних ударів по Одесі та Білгород-Дністровському району
21 Листопада 2023 18:43

Парламент Словаччини затвердив новий уряд, який зупинив допомогу Україні
21 Листопада 2023 15:30

Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги
21 Листопада 2023 15:11

Словацькі перевізники також почали блокувати кордон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки